Dragon Ball: Sparking! Zeros første DLC lanseres denne uken

Vi visste at vi skulle få den første DLC for Dragon Ball: Sparking! Zero en gang mellom denne måneden og mars 2025, og nå har vi utgivelsesdatoen. Hero of Justice DLC-pakken lander 24. januar.

Tidlig tilgang er tilgjengelig for Season Pass-eiere starter klokken 12 natt til 21. januar. Hero of Justice Pack har 11 nye karakterer, et nytt kostyme og tre eksklusive kamper.

Mange av disse figurene kjenner du kanskje til, spesielt hvis du har sett Dragon Ball: Super Hero Movie. Alle figurene i DLC-en kommer fra den filmen, inkludert versjonene av Piccolo og Gohan vi ser i den, samt antagonistene Gamma 1 & 2 og Cell Max. Noen av figurene er bare andre former av de samme fighterne, for eksempel oransje Piccolo i tillegg til SH-versjonen, noe som kanskje betyr at vi ikke får 11 helt separate figurer, men det er opp til din definisjon av hva en helt ny figur er.