Dragon Ball: Sparking! Zeros tredje DLC-karakterpakke er tilgjengelig nå

Dragon Ball: Sparking! Zeros tredje DLC-karakterpakke er på trappene. Eller, hvis du er en sesongkortinnehaver, er den allerede tilgjengelig for å sjekke ut. Denne tredje karakterpakken ble avslørt i slutten av forrige uke, og er den andre pakken som gir oss ekstra krigere fra Dragon Ball Daima-serien.

Vi får bare seks karakterer i denne siste DLC-pakken, som er den laveste av alle betalte pakker så langt. Du vil kunne spille som SSJ4 Goku (Kid), SSJ4 Goku, SSJ3 Vegeta, Majin Duu, Third-Eye Gomah og Giant Gomah.

Det er også en ekstra scene tilgjengelig for alle spillere som en del av oppdateringen DLC. Det er ikke mye innhold, men det vil sannsynligvis fortsatt være nok til å lokke noen fightere tilbake til dette populære 3D-kampspillet. Ta en titt på traileren nedenfor for å se litt SSJ4 Goku-action.