Dragon Ball: The Breakers blir et ganske annerledes spill

Gjennom årene har vi fått en drøss med muligheter til å spille som Goku eller en av de andre ultrasterke personene og skapningene i Dragon Ball-universet, men det neste spillet blir ganske annerledes.

For selv om Dragon Ball: The Breakers finner sted i Dragon Ball Xenoverse-universet er konseptet noe helt annet. I dette asymmetriske multiplayerspillet vil man enten få spille som en Raider eller en av de sju vanlige overlevende uten særlig imponerende superkrefter. Førstnevnte skal selvsagt prøve å eliminere de vanlig dødelige, mens sistnevnte prøver å flykte ved å gjemme seg eller bruke hjelpemidler for å bremse motparten. Du kan se flere eksempler på hvordan ting kan utspille seg i traileren under, samt få vite enda mer om kort tid når en lukket beta blir tilgjengelig på PC.