Dragon Ball Z: Kakarot har nå solgt over to millioner eksemplarer

Dragon Ball Z: Kakarot fikk ikke så gode anmeldelser som mange kanskje hadde håpet, men å endre strukturen fra direkte fightingspill til et åpent rollespill har vist seg å være godt mottatt av fans verden over, for spillet har faktisk solgt ganske bra.

Siden lanseringen den 17. januar vet vi nå at spillet har klart å selge to millioner eksemplarer. Dette ble avslørt i et innlegg på Twitter.

2 Million! With so many Saiyans protecting the Earth, it should be safe (...for now)! Thank you so much for taking part in the #DragonBall Z: Kakarot adventure!

Dermed er det ingen grunn til å ikke fortsette å lage Dragon Ball-rollespill for Bandai Namco. Liker du Dragon Ball Z: Kakarot?