Det er nå under to dager til Dragon Ball Z: Kakarot lanseres, og Michael spiller for harde livet slik at han kan gi oss sin anmeldelse så raskt som mulig. Alle vi andre må altså vente litt til før vi får fingrene i spillet, så da er det enda godt at vi i alle fall kan få litt Dragon Ball Z-påfyll med en lanseringstrailer som viser noe av det som venter på Kamehamefredag.

