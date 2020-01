Dragon Ball Z: Kakarot skyver Call of Duty ned fra salgstoppen

Som forventet ble det Call of Duty: Modern Warfare og FIFA 20 som kranglet om å bli det bestselgende spillet i 2019, men de to gigantene fikk merke at anime og manga også er meget populært i 2020s tredje uke.

Det var nemlig Dragon Ball Z: Kakarot som solgte flest fysiske eksemplarer på de britiske øyer i forrige uke, mens Modern Warfare og FIFA 20 måtte nøye seg med henholdsvis andre- og tredje-plass. Utenom det er det verdt å merke seg antallet Nintendo 3DS-spill på salgslistene, for butikkjeden Argos tømte lageret sitt med noen ekstreme tilbud. Dermed hoppet for eksempel WarioWare Gold åttehundre og tjueto plasser med sin femteplass. Utover det havnet en rekke Yo-kai Watch-spill blant de tjue beste, men jeg nøyer meg med å ramse opp topp ti under.