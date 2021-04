Dragon Quest Builders 2 slippes til Xbox One neste uke

Du ser på Annonser

Takket være en nylig tilføyet produktside på Microsoft Store vet vi nå at Dragon Quest Builders 2 er på vei til Xbox One, med premiere allerede neste uke, den 4. mai for å være eksakt. Spillet koster 549 kroner, men ifølge produktsiden blir det også en del av Xbox Game Pass (PC og konsoll) fra dag én.

Dragon Quest Builders 2 er et rollespill med fokus på bygging (tenk Minecraft møter japanske rollespill) som originalt ble sluppet til PlayStation 4 og Switch i desember 2018 i Japan, med lansering i vesten i juli 2019. En PC-versjon kom senere i desember 2019.

Peter likte spillet veldig godt da det først ble sluppet, og er noe vi absolutt kan anbefale å sjekke ut om du ikke har gjort det enda.