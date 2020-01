Dragon Quest Builders-studio jobber nå på noe nytt

Dragon Quest Builders-serien ble ganske populær, og begge kapitlene har klart å selge flere millioner eksemplarer i hele verden, noe som vil få flere til å tro at studioet jobber på et tredje kapittel.

Men det er faktisk ikke tilfellet. I et intervju med V-Jump (via Siliconera) forteller produsent Takuma Shiraishi at teamet nå jobber på noe helt nytt, og at det derfor ikke er sikkert når, eller om de i det hele tatt vender tilbake til Builders.

"We're making preparations for a game different from Dragon Quest Builders. Please wait just a little, er, actually a while longer, for an announcement."