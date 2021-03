Du ser på Annonser

Square Enix og DeNA har annonsert at Dragon Quest: The Adventure of Dai - A Hero's Bonds lanseres på App Store og Google Play i løpet av 2021. Det er basert på animeserien Dragon Quest The Adventure of Day og er en spinoff i den populære rollespillfranchisen. The Adventure of Dai - A Hero's Bonds er en lagbasert RPG-tittel laget for mobil og inkluderer dynamiske kamper og et dypt karakterutviklingssystem.

Du kan allerede forhåndsregistrere deg for Android-versjonen her.