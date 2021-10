Dragon Quest X Offline har fått japansk lanseringsdato

Utvikleren Square Enix bekreftet i løpet av helgen at offline-utgaven av Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes lanseres 26. februar 2022 i Japan. Dette JRPG-spillet blir tilgjengelig på PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch og PC via Steam. De som kjøper PS4-versjonen kan oppgradere gratis til PS5-versjonen.

Ifølge Gematsu lanseres en stor DLC kalt "Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline" i løpet av våren, og historien i den sies å være omtrent like stor som den i hovedspillet. Prisen på denne blir 4,440 yen (omtrent 340 kroner).

Når det gjelder hovedspillet har Square Enix forberedt tre forskjellige utgaver: Standard Edition (8,580 yen), Deluxe Edition (12,980 yen) og Ultimate Deluxe Edition (15,730 yen).

En vestlig lansering har ikke blitt bekreftet enda, men vi kan jo krysse fingrene.