Dragon Quest XI S Definitive Edition-demo ute nå til PS4, Xbox One og PC

Den 4. desember kommer Dragon Quest XI S: Exhoes of an Elusive Age - Definitive Edition (litt av en munnfull) til flere plattformer enn Switch. I dag har en spillbar demo blitt sluppet til PC, PlayStation 4 og Xbox One, som byr på ti timer med japansk rollespill.

Det som er nytt i denne utgaven er muligheten til å øke hastigheten på tiden under kamp, muligheten til å velge mellom japansk og engelsk stemmeskuespill, et symfonisk soundtrack og fotomodus. Det kommer også nye karakter-historier, et forbedret crafting-system og muligheten til å spille i 2D som et klassisk Dragon Quest-spill (anbefales!).

All progresjon lagres dersom du skulle bestemme deg for å kjøpe spillet, og du belønnes også med tre Seed of Skill som gir ekstra skill points. En trailer for demoen finner du nedenfor.