Dragon Quest XII er på vei

Som forventet har dette vært en treg nyhetsdag, så da får vi fylle på med nyheter de fleste vel egentlig forventet, men som uansett er hyggelig å høre.

Det har ofte gått fem år mellom hvert hovedspill i Dragon Quest-serien, noe vi nok må forvente denne gangen også. Yuji Horii, skaperen av Dragon Quest, har nemlig skrevet en nyttårsmelding hvor han ramser opp hva franchisen opplevde i 2019. I tillegg til velkjente ting som Switch-utgaven av Dragon Quest XI, AR-utgaven av Dragon Quest Walk og lignende kan han ifølge BlackKites oversettelse også bekrefte at arbeidet med Dragon Quest XII startet for fullt i fjor:

"Happy New Year.

Last year we started with publishing the movie Dragon Quest: Your Story, then releasing the Switch version of Dragon Quest 11, the mobile version of DQ Walk, the announcement of The Adventure of Dai anime along with its game adaptation, the production of [DQ]12 and more; even now after 33 years have passed since I made the 1st game, I feel very glad that I can do new challenges like these. Thank you very much to all users who have cheered on Dragon Quest until now, and also to all of the many staff members who have supported me. I don't know how long I can go on, but I feel like I want to do my best just a little bit more. I hope this year will be an amazing year to everyone. I'm looking forward to work together in this year.

First day of Reiwa 2

Yuji Horii, game designer"

Utviklingen av et nytt Dragon Quest har som regel tatt 3-4 år i nyere tid, så da kan det være at vi får se Dragon Quest XII skinne på PC, PlayStation 5 og hva det måtte være i 2022 eller noe.