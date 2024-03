Dragonkin: The Banished byr på samarbeid og hack 'n' slash

Den franske utgiveren Nacon hadde et eget showcase sent torsdag, og en av tingene de annonserte var Dragonkin: The Banished, som også fikk en første trailer. I den offisielle beskrivelsen står det at vi skal "vandre i en verden der mektige drager har herjet landet og fått onde skapninger til å dukke opp", og spille som en av fire klasser; barbar, heks, ridder og bueskytter.

Det utvikles av Eko Software (Warhammer: Chaosbane) og tilbyr hack 'n' slash co-op for opptil fire spillere, og ut fra videoen å dømme virker det veldig inspirert av Diablo IV. Vi må imidlertid vente til neste år før vi finner ut om det er en rettferdig sammenligning, ettersom det er bekreftet at det har premiere i 2025 på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.