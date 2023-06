Dragon's Dogma 2 blir fire ganger så stort som originalen

HQ

Selv om nattens Capcom Showcase ikke innehold noen overraskelser fikk vi i alle fall litt mer informasjon om spill vi allerede visste om. Det siste spillet i rekken var Dragon's Dogma 2.

For produsenten Hideaki Itsuno gikk foran kamera og fortalte at Dragon's Dogma 2 blir omtrent fire ganger så stort som det første spillet. Ikke at det er størrelsen som teller. Itsuno-san avslørte og viste også at spillet ikke vil ha multiplayer, men i stedet bringe tilbake Pawn-systemet i ny og bedre form. Om du ikke vet det er Pawns enkelt sagt datakontrollerte partnere som skal oppføre seg litt som ekte personer ved å gjøre smarte ting i kamper, og i oppfølgeren skal de visstnok også være mer behjelpelige når det er fred og ro ved å blant annet finne skjulte steder og skatter.

Han forteller også litt om noen av de nye rasene i spillet og hvordan RE Engine lar dem gjøre både verdenen og skapningene langt mer detaljerte. Sistnevnte har vel vært veldig klart fra første stund, noe som også fremheves i videoen under.