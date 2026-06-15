Dragon's Dogma 2 fjerner mikrotransaksjoner og senker prisen på grunnspillet i forkant av utvidelsen Dark Arisen

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Selv om mange elsket Dragon's Dogma 2 da det først ble lansert, var mikrotransaksjonene et av de største kritikkpunktene mot spillet. Å betale for tilpasning, for hurtig reise og for å tilpasse pawns føltes litt for mye for noen spillere, men nå, to år og litt til etter lanseringen, fjerner Capcom alt dette.

Som annonsert på spillets offisielle sosiale medier, i forberedelse til lanseringen av Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, vil alle DLC-elementene som er oppført i bildet nedenfor bli fjernet fra butikkene. Hvis du allerede har kjøpt dem, kan du fortsatt bruke dem, men fra slutten av måneden vil de være borte for godt.

I tillegg vil Deluxe Edition av spillet også forsvinne, og den digitale standardversjonen vil få en permanent rabatt. Dette er for å gjøre Dark Arisen så rimelig som mulig for spillerne når det lanseres senere i år.