Dragon's Dogma 2 har en god grunn til å begrense Fast Travel

Selv i store, åpne spill som har mye å gjøre mellom historieoppdragene, er det mange av oss som gjør oss skyldige i å benytte oss av de raske reisemulighetene for å unngå en lang reise over vake sletter eller til og med gjennom en befolket by.

I Dragon's Dogma 2 har vi imidlertid ikke like mange muligheter til å reise raskt. I et intervju med IGN fortalte spillets regissør Hideaki Itsuno litt om hvordan han håper å skape en verden det er verdt å reise gjennom i dette nye rollespillet.

"Er det kjedelig å reise? Det er ikke sant. Det er bare et problem fordi spillet ditt er kjedelig. Alt du trenger å gjøre, er å gjøre reisen morsom," sa han. "Det er derfor du plasserer ting på riktig sted slik at spillerne kan oppdage dem, eller finner på metoder for hvordan fiender ser ut som skaper forskjellige opplevelser hver gang, eller tvinger spillerne inn i blinde situasjoner der de ikke vet om det er trygt eller ikke ti meter foran dem."

"Vi har lagt ned mye arbeid i å designe et spill der du kan snuble over noen, og noe vil skje, så selv om det er greit om det har rask reise", la han til. "Vi bestemte oss for å designe et kart der spillerne selv kan velge om de vil sykle eller gå for å nyte reisen."

Selv om du reiser raskt med oksekjerrene som er tilgjengelige i spillet, kan du bare bruke bestemte ruter, og selv da kan reisen din bli avbrutt. Gnomer, griffer og annet kan stoppe reisen din, noe som gjør at verden føles mer levende selv om du ikke orker å gå rundt selv.