Dragon's Dogma 2 har ingen planer om multiplayer

Hvis du er som meg, og ikke har spilt det originale Dragon's Dogma, tenkte du sikkert "wow, jeg kan ta med meg vennene mine på eventyr!" da du så de tre karakterene løpe rundt på kartet i trailerne for oppfølgeren. Beklager, men det kommer ikke til å skje.

I en samtale med Automaton avslørte spillregissør Hideaki Itsuno at vi ikke kommer til å få se flerspillerelementer i oppfølgeren.

"Vi har ikke vurdert noen form for flerspiller for Dragon's Dogma 2," sa han ganske enkelt. "Jeg tror onlinespill har sine gode sider, akkurat som offline-spill har sine. Men konseptet med det opprinnelige spillet var å innlemme morsomme spillelementer som man ikke finner i vanlige offline-spill, samtidig som man fjernet alle "problemene" med online-spill. Dette er en av de grunnleggende, originale ideene i det første spillet, og jeg har ingen planer om å avvike fra dem."

Det ser ut til at i stedet for å knytte bånd med vennene dine, vil du i stedet knytte bånd med NPC-er i Dragon's Dogma 2. I det første spillet var Affinity et viktig aspekt, og det har fått en enda større rolle denne gangen.

"Det er nesten hele grunnen til at vi gjorde spillet til en åpen verden. Det vil være mange hendelser som inntreffer/ikke inntreffer avhengig av Affinity, og forholdet mellom NPC-er vil også være viktig", sier Itsuno. <em>"Hvis du for eksempel øker din Affinity med foreldrene til et barn, vil din Affinity med barnet også øke. På den annen side kan NPC-er også bli uvenner med hverandre."