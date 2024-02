Dragon's Dogma 2 lanseres med ubegrenset bildefrekvens

HQ

Nylig rapporterte vi at Dragon's Dogma 2 kan ha lent seg mot å kjøre med 30 bilder per sekund på konsoller. En tweet fra spilldirektør Hideaki Itsuno viser imidlertid at dette ikke stemmer, og at action-RPG-et i stedet vil kjøres med en ubegrenset bildefrekvens.

Dette er flott for PC-spillere, men konsollspillere vil kanskje lure på hvor optimalisert spillet er. Det er usannsynlig at Capcom ville valgt en ubegrenset bildefrekvens med mindre ytelsen var god på konsoll, men det får vi først vite når spillet slippes.

Dragon's Dogma 2 lanseres til PC, PS5 og Xbox Series X/S 22. mars.