Dragon's Dogma 2 regissøren beklager ventetiden

Det tar tid å lage gode spill. Det er en enkel og til tider irriterende kjensgjerning, men de siste årene har vi lært oss å leve med forsinkelser og vissheten om at et spill trenger minst fem år i ovnen.

Regissøren av Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno, beklager imidlertid at det har tatt over et tiår før vi får en oppfølger. I en nylig utgave av magasinet Play (takk, GamesRadar) snakket han om de opprinnelige planene for en oppfølger, og hvordan den ville ha kommet ut mye tidligere.

"Jeg har virkelig ønsket å kunne lage en oppfølger rett etter at [originalspillet] kom ut, så jeg beklager at jeg har latt alle vente så lenge", sa han. "Jeg har vært så takknemlig for at så mange fans har satt pris på spillets kvalitet og støttet det i så mange år. At fansen har støttet spillet - både internt i Capcom og eksternt - er definitivt noe som har bidratt til å drive prosjektet mot realisering."

Teamet har brukt de siste ti årene godt, spesielt når det gjelder å komme opp med dumme ideer som kan implementeres i spillet. "Vi hadde flerdagersøkter der teamet kom opp med ideer til ting som kunne skje i spillet, og de morsomste ideene var alltid de folk kom opp med når arbeidet vårt holdt oss våkne til langt på natt", fortsetter Itsuno. "Da vi faktisk skulle implementere disse ideene, la vi til side spørsmålet 'kan vi virkelig ta med noe så dumt i spillet?' og tok med så mange som mulig av dem."

Dragon's Dogma 2 lanseres 22. mars 2024 til PC, PS5 og Xbox Series X/S.