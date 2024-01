Dragon's Dogma 2-regissøren forteller hvordan spillet fungerer for nykommere

HQ

Dragon's Dogma 2 ser ut som et av de mest spennende rollespillene i 2024, men noen vil kanskje bli skremt av at det er en oppfølger til et spill fra 2012. Hvis du ikke har spilt originalen, er det forståelig at du kanskje ikke tror du er klar for oppfølgeren.

Spillregissør Hideaki Itsuno mener imidlertid at han har gjort spillet ganske innbydende for nykommere, og det skyldes i stor grad ett enkelt narrativt triks: hukommelsestap. "Spillet starter med en hovedperson som har mistet hukommelsen", sier han til GamesRadar. Det betyr at karakterer "rundt deg forklarer ting for å få deg opp i fart. Så selv om det er første gang du spiller Dragon's Dogma, kan du trygt kaste deg ut i det."

Itsuno mener likevel at det er "nyttig" for spillere å ha gått gjennom det første spillet, da de vil kunne plukke opp ting litt raskere enn noen som går inn uten noen som helst kunnskap. Men nybegynnere skal vite at de ikke blir utelatt i Dragon's Dogma 2.