Dragon's Dogma 2 sin karakterskaper er ute nå

Bruk all den tiden du trenger på å skape din Arisen før lanseringen.

"Vi tar sikte på å ligge på rundt eller høyere enn 30 FPS. Det gjelder også for konsoller."

Til tross for at det er utgiverens hittil dyreste spill, forventes det å bli en millionselger.

Dragon's Dogma 2 lanseres med ubegrenset bildefrekvens

den 14 februar 2024 klokken 13:48 NYHET. Skrevet av Alex Hopley

La oss bare håpe at det er godt optimalisert for konsoller, ellers hadde kanskje 30 bilder per sekund vært å foretrekke.