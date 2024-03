Dragon's Dogma 2-spillere blir rammet av dragepest

HQ

Dragon's Dogma 2 kan være et ganske straffende spill. Selv når du først begir deg ut på eventyr, tror du kanskje at du kan ta en vill flokk med gobliner, men så blir du påminnet om at du er på nivå 1.

Noe som virkelig kan ødelegge spillet ditt er Dragonsplague, en sykdom som kan infisere pawn-figurene dine etter at de har reist mellom verdener en gang for mye. På nettstedetDragon's Dogma 2 forklarer Capcom hva dragesyken innebærer.

"I stedet for å bli svekket, sies det at pawns med sykdommen viser bemerkelsesverdige prestasjoner og blir påfallende dristige i tale og oppførsel. Når symptomene på dragepest når et dødelig stadium, vil det ifølge folketroen føre til en ødeleggende katastrofe, men det er uklart om det er hold i disse påstandene."

Resultatene av dragepest kan legge hele byer i ruiner, inkludert dødsfall blant oppdragsgivende NPC-er. Du kan gjenopplive berørte NPC-er med Wakestones, eller du kan visstnok vente noen dager på at de viktige ansiktene kommer tilbake til livet.

Noen kritiserer denne mekanismen for å straffe spillere, mens andre mener den er en god påminnelse om å være oppmerksom. For å unngå dette er det bare å holde øye med dine pawns, og hvis en av dem utvikler dragepest, må du sørge for å kurere den så snart du kan.