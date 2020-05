Drake Hollow slippes i juli

The Flame in the Flood var det hyllede debutspillet fra The Molasses Flood, et studio av veteraner fra Irrational Games (Bioshock). Da er det ikke så rart at mange ser frem mot deres neste spill, og nå er det ikke lenge til premieren.

Drake Hollow heter det, og nå bekrefter de at det slippes den 17. juli til PC og Xbox One. Det ser ut til å bli et veldig originalt eventyr hvor du skal hjelpe en grønnsaksliknende rase kalt Drakes med å overleve i et mystisk alternativt univers. Sjekk ut traileren nedenfor.