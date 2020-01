Draugen stakk av med den gjeveste prisen på Spillprisen 2019

I helga gikk Spillprisen 2019 av stabelen. Spillprisen er en uavhengig norsk spillpris for beste norskproduserte spill, som arrangeres av Virke Produsentforeningen i samarbeid med Spillmakerlauget og Norsk filminstitutt, og har som hensikt å hedre norske spill og utviklere.

Blant de nominerte finner vi det unike Degrees of Separation, som fikk prisen for beste spilldesign, og Mosaic fikk, til tross for sin lansering i desember, prisen for "Årets spill - liten skjerm" og "Beste visuelle uttrykk", men det var Red Thread Games' Draugen som stakk av med den gjeveste prisen.

De nominerte og vinnerne av de forskjellige kategoriene i Spillprisen 2019 er som følger:

Årets spill

MosaicDegrees of SeparationMoons of MadnessSkate City

Årets spill - Liten skjerm

Skate CityDegrees of SeparationSmoothie, Albert Åberg!BlipBlop

Beste moro for alle

Degrees of SeparationLast Shark StandingSmoothie, Albert Åberg!BlipBlop

Beste lyd

MosaicDegrees of SeparationMoons of MadnessSmoothie, Albert Åberg!

Beste spilldesign

MosaicSkate CityMoons of MadnessDraugen

Beste teknologi

MosaicSkate CityDraugen

Beste visuelle uttrykk

DraugenMoons of MadnessDegrees of SeparationSkate City

Juryen bestod av representanter fra PressFire, Gamer.no, LevelUp og Gamereactor.