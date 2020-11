Dreadlands får gratis demo på Steam

Du ser på Annonser

Indieutgiveren Fatshark har nylig annonsert en demo for Dreadlands, som nå er tilgjengelig på Steam. Det turbaserte strategispillet ble originalt sluppet i mars i år. Her kan du velge en av tre gjenger i en delt dystopisk verden. Det betyr at, utover å spille spillet solo, kan du også samarbeide med andre spillere eller spille mot dem.

Er du fan av turbaserte strategispill kan det jo være verdt å sjekke ut demoen, og den finner du her. Øverst finner du også en trailer til spillet.