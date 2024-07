Dreame Roboticmower A1 holder plenen ryddig uten at du trenger hjelp

HQ

Nå som sommeren er på sitt høyeste, vil alle med hage kjenne seg igjen i oppgaven med å klippe plenen annenhver uke. Å holde hagen ryddig kan være et slit, men heldigvis er Dreame her med en løsning som kan gjøre livet ditt enklere.

Denne dingsen er kjent som Roboticmower A1, og er en robot som går rundt i hagen din og klipper plenen. Den bruker en teknologi som kalles OmniSense 3D Ultra-Sensing System for å se hvilke deler av plenen som trenger trimming, og fortsetter deretter å trimme dem, forutsatt at det aktuelle området er innenfor den trådløse grensen som du har lagt ut for at roboten skal holde seg innenfor.

Hvis du vil vite mer om Dreames robotgressklipper A1, kan du sjekke ut den nyeste Quick Look nedenfor, der Magnus forteller alt om enheten.