Dreams får PlayStation VR-støtte i juli

Media Molecule var tidlig ute med å si at Dreams ville støtte PlayStation VR etter lansering, og med tanke på hva vi fikk se utviklerne gjøre med headset og Move-kontrollere er det ikke rart mange har gledet seg. Nå trenger vi ikke å vente mye lenger heller.

Britene benyttet anledningen under kveldens DreamsCom til å annonsere at Dreams' gratis PSVR-oppdatering lanseres den 22. juli. Dermed åpnes et hav av nye muligheter for å skape og oppleve helt nye typer spill. Du kan se noen eksempler på dette i videoen under.