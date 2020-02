Dreams klarer seg bra på salgslistene

Når man ser på Dreams, så ser man ikke umiddelbart den slags spill som dominerer salgslister rundt omkring i verden, og når det nå har vært under utvikling i stort sett hele PS4-konsollens levetid, og vært tilgjengelig i Early Access ganske lenge, var det mange som trodde at det simpelthen ikke ville gjøre et så stort vesen av seg på markedet nå.

Men det har blitt motbevist, for selv om det ikke har slått Call of Duty: Modern Warfare eller FIFA 20, så debuterte Dreams nylig på en åttendeplass på de engelske salgslistene, hvor det blant annet har slått Luigi's Mansion 3 og NBA 2K20 (via GamesIndustry.

Det skyldes nok de positive anmeldelsene spillet har fått, og det viser at det er større interesse i sånne spillutviklingsverktøy enn først antatt.

1. FIFA 20

2. Call of Duty: Modern Warfare

3. Yakuza Remastered Collection

4. Star Wars Jedi: Fallen Order

5. Grand Theft Auto V

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Minecraft

8. Dreams

9. Luigi's Mansion 3

10. NBA 2K20