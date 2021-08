Dreamscaper skal teste oss i dagens GR Live

Såkalte roguelikes er ikke akkurat mangelvare i disse dager, så spillene må gjerne gjøre noe spesielt for å utmerke seg. Afterburner sitt Dreamscaper har virket å være en av disse i Early Access, så folka i GRTV har bestemt seg for å spille det i to timer i dagens GR Live-stream.

For de som ikke vet det er Dreamscaper på en måte delt i to. Om dagen kan du snakke med folk, danne vennskap og forbedre egenskapene dine, før det på natten handler om å overleve i kamp mot dine verste mareritt. Et ganske kult konsept, så titt gjerne innom GR Live-siden, Facebook, Twitch eller Youtube fra klokken 16 for å se om det også kan være noe for deg.