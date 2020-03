Dreams-spiller har fått jobbtilbud fra europeisk utvikler

Dreams ble ganske nylig endelig utgitt på PlayStation 4. Og man må si at spillet landet med et brak, og det har allerede blitt skapt utrolige kreasjoner i universet.

Det har nå ført til at en Dreams-spiller har fått et jobbtilbud fra en ikke navngitt europeisk utvikler. Det dreier seg om en spiller med kallenavnet Jimmyjules153, som ble tilbudt jobben etter at det europeiske studioet hadde sett spillerens Blade Gunner-spill, som er en hyllest til Housemarques spill Resogun. Det forteller Jimmyjules153 selv til Escapist Magazine:

"I was approached by a European game development company who asked me to join their team. I'm excited for the future and where this may take me!"

Kanskje Dreams vil fungere som en alternativ rekrutteringstjeneste fremover. Og hvilket studio kan det egentlig være snakk om her?

Takk, Gamepur