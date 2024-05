DreamWorks og Story Kitchen jobber for å lage flere videospillfilmer

HQ

DreamWorks Animation har dannet et strategisk partnerskap med Story Kitchen, et firma som ble lansert i 2022 og som for tiden ser ut til å tilby videospill-IP for Amazon å tilpasse seg til TV-serier.

I hovedsak vil Story Kitchen tilby en lignende tjeneste for DreamWorks, bortsett fra at fokuset vil bli lagt på filmer. "Vi er utrolig glade for å jobbe med DreamWorks Animation som vår første - offisielle - filmpartner, siden SK ble lansert i 2022," skrev Story Kitchen i en uttalelse.

Forvent fremtidige prosjekter fra DreamWorks med fokus på videospilltilpasninger, da. Det ser ut til at videospillfilmer og -serier kommer til å holde seg rundt, etter suksessen med prosjekter som Five Nights at Freddy's og The Super Mario Bros.

Takk, Deadline.