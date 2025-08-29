Dredges eldrittiske grusomheter kommer til Two Point County i en ny Museum-crossover

HQ

Området Two Point County er et sted med ubegrenset potensial og kreativitet, så mye at finurlige crossovers faktisk føles ganske naturlig og forventet. Derfor har Two Point Museum blitt utvidet med en ny crossover med Dredge. Dette er tilgjengelig nå som en del av en gratis oppdatering, og er en del av Digiverse -initiativet som vil muliggjøre enda flere unike crossovers etter hvert.

Når det gjelder hva Dredge tilbyr, omfatter det for det meste et nytt ekspedisjonskart som er tilgjengelig når spillerne når Memento Mile. Det vil være nye interessepunkter, utstillinger, dekorasjoner og mer å finne ved å våge seg dypt inn i denne revnen som har dukket opp og åpner veien for dine uredde oppdagelsesreisende for å besøke en verden av eldritch horrors.

Pressemeldingen forklarer: "Utforsk tre avsidesliggende POI-er på The Grey Isles, dra inn ti nye fangster, lås opp ny akvarieinnredning og utstyr teamet ditt med nye antrekk. Men pass på vannet - det er greit å fiske på dagtid, men det er... uklokt å fiske om natten. Og ikke se for nøye på Aberration Fish ..."

Dredge er ikke den eneste Digiverse -inkluderingen heller, ettersom Meat Wizard også blir med i simuleringsspillet og tilbyr sin egen rift som inneholder fire POI-er, flere utstillinger, ny dekor og en interaktiv skjerm. Beskrivelsen for denne inkluderingen legger til: "Fire interessepunkter venter, fulle av retroutstillinger, quirky innredning og interaktive skjermer som er like deler magiske og tvilsomme i design. Spillerne kan hyre eksperter til å lage Power-Ups. Disse spesielle gjenstandene lages i verkstedet og gir kraftige bonuser når de plasseres rundt på museet, noe som betyr større, bedre og dristigere måter å imponere gjestene på, og selvfølgelig øke donasjonene."

Igjen, Digiverse -oppdateringen er tilgjengelig nå på alle plattformer, og som en gratis oppdatering, noe som betyr at alle som eier/spiller spillet kan sjekke den ut.