Mens PC-spillere har fått slakte dinosaurer i Early Access-utgaven av Second Extinction siden i fjor har Xbox One- og Xbox Series-spillere måtte nøye seg med "en gang i 2021". I dag har vi dog fått flere gode nyheter.

System Reaction har nemlig gitt oss en trailer som både avslører at Second Extinction vil slippes på Xbox-konsollene som Preview den 28. april og i samme slengen bekrefter at det blir tilgjengelig på Xbox Game Pass samme dag.