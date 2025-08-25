Droneangrep i Ukraina utløser brann ved russisk kjernekraftverk og brenselsterminal

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Et ukrainsk droneangrep rammet et av Russlands største kjernekraftverk, ødela utstyr og førte til redusert produksjon i én reaktor, samtidig som det utløste en kraftig brann ved en viktig brenselsterminal i Østersjøen.

"Brannmannskaper og nødetater arbeider nå med å slukke brannen", sier Alexander Drozdenko, guvernør i den russiske Leningrad-regionen. Han la til at ingen personer var kommet til skade. På grunn av droneangrepet ble også flere flyvninger forsinket eller avlyst.

Luftforsvaret fanget opp dusinvis av droner i flere regioner, men vrakrester forårsaket alvorlige skader ved Kursk-anlegget nær grensen og ved Novateks Ust-Luga-kompleks i nord, bare 60 km fra grensen til Ukraina.

Nødetatene arbeidet hele natten med å begrense brannene, men det ble ikke rapportert om noen omkomne. Angrepene sammenfalt med Ukrainas uavhengighetsdag og understreket at krigen fortsatt er intens, til tross for den siste tidens fredsdiskusjoner.