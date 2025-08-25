Droneangrep i Ukraina utløser brann ved russisk kjernekraftverk og brenselsterminal
Angrepet forstyrrer reaktorproduksjonen og utløser brann ved et stort baltisk anlegg.
Siste nytt om Russland og Ukraina. Et ukrainsk droneangrep rammet et av Russlands største kjernekraftverk, ødela utstyr og førte til redusert produksjon i én reaktor, samtidig som det utløste en kraftig brann ved en viktig brenselsterminal i Østersjøen.
"Brannmannskaper og nødetater arbeider nå med å slukke brannen", sier Alexander Drozdenko, guvernør i den russiske Leningrad-regionen. Han la til at ingen personer var kommet til skade. På grunn av droneangrepet ble også flere flyvninger forsinket eller avlyst.
Luftforsvaret fanget opp dusinvis av droner i flere regioner, men vrakrester forårsaket alvorlige skader ved Kursk-anlegget nær grensen og ved Novateks Ust-Luga-kompleks i nord, bare 60 km fra grensen til Ukraina.
Nødetatene arbeidet hele natten med å begrense brannene, men det ble ikke rapportert om noen omkomne. Angrepene sammenfalt med Ukrainas uavhengighetsdag og understreket at krigen fortsatt er intens, til tross for den siste tidens fredsdiskusjoner.