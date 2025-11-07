Drownlight: et mørkt strategispill i en oversvømmet verden

Fathomlight inviterer oss ut på åpent hav i sitt kommende indiespill Drownlight. Et mørkt strategispill der vi kastes med hodet først inn i en oversvømt verden - opplyst av et enkelt fyrtårn som menneskehetens siste by bygges rundt. Utviklerne beskriver det som følger :

Drownlight er en overlevelsessimulator for bybygging i en oversvømmet verden. Bygg og utvid byen din rundt et fyrtårn, administrer ressurser og ta moralske avgjørelser som former de overlevendes skjebne. Hemmeligheter lurer i det rasende vannet, og hvis fyrtårnet slukkes, kan byen gå tapt for alltid.

Du tar på deg rollen som en leder med ansvar for å utvide byen, holde fyrtårnet tent og ta vare på befolkningen - i tillegg til dem som kommer langveisfra i håp om å gjøre byen til sitt nye hjem. Fathomlight lover en blanding av moralske dilemmaer, bybygging og overlevelse. Foreløpig er det ingen klar utgivelsesdato, men du kan sjekke ut spillet på Steam og skrive det på ønskelisten.

Er Drownlight noe som fanger din interesse?