Du bør slette alle Baldur's Gate III-lagringsfilene dine før lansering

HQ

I dag er det endelig tid for Larian Studios å lansere Baldur's Gate III, og i den forbindelse ber studioet nå fansen (som har spilt betaversjonen) om å kaste alle lagringsfiler med umiddelbar virkning. Dette for å unngå risikoen for problemer når det ferdige spillet installeres og nye lagringsfiler opprettes. Her på Gamereactor spiller vi den endelige versjonen for fullt og håper å ha en anmeldelse klar i midten av neste uke.

Larian via X:

"PSA: Fullstendig innlegg i morgen, men for Baldur's Gate 3-spillere med eksisterende Early Access-lagringsfiler ber vi om at de starter spillet før 3. august og sletter alle lagringsfiler for å unngå utilsiktede konflikter ved lansering. Fjern også eventuelle mods og sørg for at de ikke lastes ned på nytt automatisk. Vi anbefaler at spillere med Early Access installert avinstallerer spillet etter at de har slettet lagringsfilene sine. Dette vil redusere risikoen for filkonflikter når det endelige spillet lastes ned, og bør bety mer spilling og ingen feilsøking! Vi kommer med en fullstendig guide til lanseringen i morgen."