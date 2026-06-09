Du får muligheten til å prøve ut « The Duskbloods » i sommer

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Et av de mest etterlengtede kommende spillene til Switch 2 er utvilsomt FromSoftwares The Duskbloods. Eventyret skal være eksklusivt for Nintendos hybridkonsoll og slippes i 2026, og mange av oss forventet å få en utgivelsesdato under dagens Direct-sending. Dessverre var det ikke tilfelle, men vi fikk i det minste vite at en demo av spillet vil bli gjort tilgjengelig på plattformen i sommer.

En såkalt Closed Network Test skal finne sted en gang i den vage tidsrammen «Sommeren 2026», men dessverre vet vi ikke mye mer enn det. Vi vet heller ikke hva kravene vil være for å delta i denne betaversjonen, men vi håper at så mange som mulig vil kunne være med og spille når tiden er inne. Sjekk ut den nyeste traileren nedenfor.