Du får velge kjønn på hovedpersonen i Far Cry 6

For noen år siden fikk Ubisoft kritikk etter å ha sagt at det var for dyrt å la spilleren velge kjønn på protagonisten i deres eventyr. Men siden har de tenkt seg om, og nå virker det som om det har blitt standard at det er noe man kan velge selv.

Det inkluderer blant annet The Division 2, men også Watch Dogs: Legion, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 5 og New Dawn, og nå også Far Cry 6. Som PCGamesN skriver så refererer andre karakterer til deg som "Junior Deputy" i spillet, og kjønnet får du velge når eventyret begynner. Karakteren kommer dog til å hete "Dani Rojas" uansett hvilket kjønn man velger.

Den første traileren fra spillet finner du øverst.