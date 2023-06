"Du har ikke sett noe ennå", sier Marvel's Spider-Man 2-skuespiller

HQ

Yuri Lowenthal, stemmen til Peter Parker i Marvels Spider-Man og oppfølgeren, sa nylig at vi ikke har sett mye til gameplayet i det kommende Marvel's Spider-Man 2.

I en samtale med IGN på den røde løperen under premieren på Spider-Man: Across the Spider-Verse sa Lowenthal: "Dere har ikke sett noe ennå... Vi har bare skrapt i overflaten. Det er bare toppen av edderkoppberget."

Lowenthal mente at noen synes at Insomniac viste frem for mye på PlayStation Showcase nylig, og ville at vi skulle vite at det er mye mer av spillet vi ikke har sett, og som vi sannsynligvis ikke kommer til å se før det lanseres.

Gleder du deg til Marvel's Spider-Man 2?