Du har mindre enn to uker på deg til å fullføre Lies of P på Game Pass

Sjelelignende spill er vanligvis en krevende opplevelse som de fleste spillere liker med så få distraksjoner som mulig. Faktisk er det ikke uvanlig å høre at hvis du ikke har fullført spillet og går videre til et annet spill og kommer tilbake til det første etter en stund, vil du mest sannsynlig måtte begynne på nytt fra begynnelsen for å trene opp musklene på nytt. Så hvis du planla å spille Lies of P på Game Pass, må du stoppe alt du spiller nå, for dette er din siste sjanse.

Microsoft har avslørt listen over spill som vil forlate Game Pass den 15. mars, og Lies of P er blant dem, sammen med Yakuza 5 og Yakuza 6: Song of Life. Lies of P regnes som et av de beste Souls-lignende spillene noensinne og det beste sjangeren noensinne har produsert utenfor FromSoftware, så det er definitivt en opplevelse vi anbefaler deg å prøve, spesielt når den første DLC-en er på vei senere i år.

Kommer du til å dra nytte av disse siste dagene av Lies of P på Game Pass?