Du kan endelig omfavne din indre Walton Goggins og forvandle deg til en Ghoul i Fallout 76

Vi har snakket om det en stund, men nå er det endelig her. Takket være den siste oppdateringen til Fallout 76 kan du nå ta et sprang ut i bestrålt vann og bli en Ghoul i spillet. Oppdateringen heter passende nok Ghoul Within.

For å bli en Ghoul må du gå gjennom Ghoulification-prosessen i en ny del av Savage Divide. Derfra vil utseendet ditt endre seg, og du får tilgang til helt nye Ghoul-bygninger takket være eksklusive perk-kort.

Som Ghoul er du immun mot stråling, og når du blir utsatt for det, vil du gløde i stedet og få en helseforbedring. Å være en Ghoul er imidlertid ikke bare en ren oppgradering, ettersom du må balansere den nye Feral-måleren ved å konsumere Chems slik at du ikke glir inn i dine primale trang til å feire på kjøtt.

Jo mer Feral du blir, jo mer endres karakteren din, men det kan være lurt å holde Feral-måleren under 100% for visse buffs, som å få mer styrke, utholdenhet og HP når måleren er 80% fylt. Sjekk ut de fullstendige oppdateringsnotatene her, og intervjuet vårt nedenfor for mer om hvordan Ghoul og fremtidige oppdateringer endrer Fallout 76.