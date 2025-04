Du kan få permanente helseforbedringer ved å drepe NPC-er i The Outer Worlds 2

HQ

The Outer Worlds 2 går mye dypere inn i RPG-systemene enn forgjengeren, slik at du kan bygge en mer individuell karakter i stedet for en superhelt som er god til alt. Introduksjonen av 90 perks i The Outer Worlds 2 er et skritt i riktig retning, og noen av dem kommer av at du som spiller bestemmer deg for å gå helt amok.

Som spilldirektør Matt Singh fortalte IGN, er det til og med buffs for å bli en psykopat som dreper alle i sikte. "Spesielt i et Obsidian-spill der vi tillater deg å drepe hvem som helst - spillet kommer til å reagere, det kommer til å rulle med det, og du kommer fortsatt til å være i stand til å fullføre spillet. Det er faktisk en veldig morsom måte å spille på i en andre eller tredje gjennomspilling bare for å se hvor langt du kan ta det, " forklarte han.

"En av tingene i The Outer Worlds som var en nøkkel fra Fallout, var at du kunne ha negative egenskaper som ville være aktivt skadelige for karakteren din, men du får noen ekstra poeng du kan bruke et annet sted", sa ledende systemdesigner Kyle Koenig da han forklarte hvor dypt karakterbyggingen går. I bunn og grunn fører dette til et slags gi-og-ta-system i spillet, der du kan gjøre karakteren din svakere på noen områder for å la styrkene dine skinne enda mer.

Vi får se mer av perks-systemet og karakterbyggingen når vi får se mer gameplay fra The Outer Wilds 2 senere i år. The Outer Wilds 2 er for øyeblikket satt til å bli utgitt i 2025 på Xbox Series X / S og PC.