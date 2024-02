Du kan forvente langt raskere nedlastinger når du spiller på Xbox

HQ

Hvis du spiller et spill på Xbox, men ønsker å laste ned og installere en annen tittel i bakgrunnen, er det en ganske treg prosess. Heldigvis er det hjelp på vei.

Medlemmer av Xbox Insider-programmet har nå fått en oppdatering som gjør det raskere å installere andre titler mens du spiller noe annet. En av de som er med i programmet er brukeren Idle Sloth, og han forteller nå på X at han tidligere hadde "40-80mbs", noe som nå er forbedret til "380mbs while games are running" (mens "480mbs" er hans vanlige hastighet).

Vi vet ikke når denne funksjonen vil bli offentliggjort, men det tar vanligvis rundt to måneder hvis det ikke dukker opp uventede problemer.