Du kan fritt veksle mellom mannlig og kvinnelig Eivor i Assassin's Creed Valhalla

Du ser på Annonser

Protagonisten i Ubisofts kommende Assassin's Creed Valhalla heter som du kanskje vet Eivor. I stedet for å ha to ulike navn for den kvinnelige og mannlige helten som i Assassin's Creed Odyssey, har de altså nå samme navn. Det er for de som er interesserte kanskje en smule merkelig å ha en mannlig viking som heter Eivor, men sånn får det bare bli.

Nytt med Assassin's Creed Valhalla er at du fritt vil kunne bytte kjønn på din viking, så om du vil være en mannlig Eivor i et visst oppdrag, så går det, og synes du at en viss rustning passer bedre på en kvinnelig Eivor, kan du enkelt bytte. Dette ble bekreftet i et intervju hos Gamesradar hvor Game Director Eric Baptizat forteller:

"It was important to make this option available for the player. It's something that the player can decide for the way they want to play, because it has some impact on the narrative - but it's not two different stories. It's the same story of the character - whatever options your character decides."

Hva synes du om denne funksjonen?