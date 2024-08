Du kan nå bestille Roto VR Explorer VR-stolen, hvis du vil ha vibrasjoner bakfra

HQ

Roto VR Explorer er en motorisert stol som er spesialdesignet og optimalisert for VR-spill med Meta Quest, og den roterer i henhold til bevegelsestelemetrien som sendes ut av spillet du spiller, i tillegg til at den sender vibrasjoner gjennom seteputen, rett inn i ryggen din. Og nå kan den bestilles via det amerikanske nettstedet, for 800 dollar, med levering om nøyaktig 46 dager.

"Fest Roto Head Tracker til Quest-hodesettet ditt, og du blir som ved et trylleslag dreid dit du ser. Nå kan du utforske 360° VR uten problemer og uten å måtte bruke kunstige kontroller som teleportering for å unngå reisesyke. Haptisk tilbakemelding i hendene gjennom Quest 2-bevegelseskontrollerne er flott, men det er så mye bedre når du kan føle den i hele kroppen. Med sterk haptikk blir lyden omformet til en visceral følelse som bokstavelig talt vekker innholdet til live og gir en mer oppslukende opplevelse."

Elliott Myers, administrerende direktør i Roto, om den nye stolen: "Meta har forandret hvordan vi opplever virtuell virkelighet de siste årene, spesielt med den enestående Quest 3. Med Roto VR Explorer har vi klart å forsterke denne innlevelsen til et helt nytt nivå. VR er mer enn bare det visuelle - det handler om å kunne utforske steder og føle at du virkelig er der. Roto løser ikke bare utfordringene med å utforske virtuelle verdener mens man sitter, men gir også et ekstra lag av innlevelse med haptisk tilbakemelding. Roto with Quest gir spillerne de mest fantastiske eventyrene hjemme fra sofaen."

Blir det et kjøp for deg?