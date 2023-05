Du kan nå eie Cal Kestis' lyssverd...

HQ

Hvis du har spilt Star Wars Jedi: Survivor og har vært desperat etter å få tak i Cal Kestis' lyssabel, har vi gode nyheter til deg. Den britiske shopDisney-butikken selger nå en begrenset utgave av våpenet, som i likhet med sverdet i spillet kan tilpasses etter din smak.

Med en pris på £ 360 har dette lyssabelproduktet to individuelle håndtak som kan settes sammen, med hver en spesiell fargeskiftende funksjon som lar deg bytte mellom seks unike lyssabelfarger. Varen kommer også i et treutstillingsvindu med grafikk og Jedi Order -logoen på lokket.

Siden dette er et produkt i begrenset opplag, blir det bare laget 7 500 enheter, noe som betyr at hvis du har tenkt å hente en, kan det være lurt å løpe til shopDisney nå for å legge den til i samlingen din. Den gode nyheten er at lyssabelen ser ut til å være klar for levering, så du kan til og med ha den i hendene tidlig neste uke.