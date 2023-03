Du kan nå feire Star Wars: The Mandalorian med en spesiell Xbox-konsoll

HQ

Star Wars: The Mandalorian har startet på Disney+, og vi forventer at denne tredje sesongen blir minst like god som de to foregående sesongene var. Med en ny sesong kommer nye måter å være fan for Star Wars og Xbox.

Det er nå "en Mandalorian-inspirert Xbox Series S & X-pakke i begrenset opplag med en tilpasset Grogu Xbox-kontroller og hettegenser", og den kan bli din med bare en enkel retweet fra 1. mars helt til 11. mai. Det beste er at alle kan delta fra hele verden.

For folk som bor i USA, kan du også "gå inn med Microsoft Rewards for sjansen til å vinne en full underholdningspakke som bunter en Grogu-tema Series S-konsoll og tilpasset Grogu Xbox-kontroller og hettegenser med en menneskelig størrelse barnevogn kopi". Denne konkurransen varer fra 16. mars til 11. mai.

Takk, Xbox.xom