Du kan nå finne ut hva som finnes i Fortnites butikk uten å starte opp spillet

HQ

Vil du vite hvilke antrekk og kosmetikk som for øyeblikket er i Fortnites Item Shop, men har du for øyeblikket ikke en måte å starte opp spillet for å sjekke manuelt selv? Hvis den veldig upraktiske situasjonen har plaget deg tidligere, har Epic Games en løsning som uten tvil vil vekke din interesse.

Nettbutikken har debutert, noe som betyr at du nå kan bruke nettleseren din til å se nøyaktig hva som er i rotasjon i Fortnites Item Shop. Du kan se alle de forskjellige gjenstandene, hva som er nøyaktig i hver samling, kostnadene i V-Bucks, og til og med kjøpe gjenstander for senere å finne i Fortnite Locker når du starter opp spillet neste gang.

Så hvis du skulle befinne deg i en situasjon der du ikke har sterk nok Wi-Fi eller en svak mobilforbindelse og ikke kan starte opp Fortnite, men har tilgang til en nettleser, kan du nå bruke hundrevis av kroner på V-Bucks uten å bli ytterligere belastet!