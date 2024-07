Du kan nå kjøpe en Ferrari ved hjelp av kryptovaluta

HQ

Ferrari har bestemt seg for å åpne veien for å kjøpe en av sine superbiler ved hjelp av kryptovaluta. Den italienske biltitanen utvider sitt kryptobetalingssystem til sine europeiske forhandlere i slutten av denne måneden, noe som betyr at hvis du har tonnevis av DogeCoin eller BitCoin innelåst, kan du kanskje bytte det mot en Ferrari Roma eller en annen fantastisk superbilmodell.

"Ferrari utnytter ekspertisen til forskjellige selskaper som er aktive i kryptovaluta-betalingssektoren for å sikre transaksjonssikkerhet. Disse løsningene vil gjøre det lettere for forhandlerne å ta imot betalinger uten å måtte håndtere kryptovalutaer direkte, ettersom disse vil bli konvertert umiddelbart til tradisjonell valuta. Leverandørenes løsninger vil også gjøre det mulig å verifisere kilden til midlene og beskytte transaksjonene mot prissvingninger knyttet til valutakurser."

Ferrari legger til at kryptobetaling også vil være tilgjengelig hos resten av de internasjonale forhandlerne innen utgangen av året.

