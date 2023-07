Du kan nå slå av Steams lyd for oppdateringsvarsling

HQ

Da Valve nylig oppdaterte Steam -klienten og endret utseendet på plattformen, ble mange brukere overrasket, for det hadde blitt litt av en trend at det kom oppdateringer som hadde liten eller ingen merkbar effekt. Selv om den siste oppdateringen har brakt mange kjærkomne forbedringer til Steam, har den lille lyden som nå høres når et spill eller en oppdatering er ferdig nedlastet, eller når du oppnår en prestasjon, fått mange brukere (meg selv inkludert) til å lure på hvordan de kan deaktivere denne funksjonen. Nå kan du heldigvis gjøre det.

Som en del av en ny oppdatering til Steam har Valve introdusert en måte å slå av og på lyden for ikke-kritiske varsler på, noe som betyr at du kan deaktivere oppdateringslyden slik at den ikke forstyrrer innlevelsen eller arbeidsflyten din i fremtiden.

Oppdateringen har også løst lydproblemer med skjermbilder, endret oppsettet på varslingssiden, fikset Windows overlay for enkelte spill og til og med fikset nyhetshendelser som blokkerer mus- og berøringsinndata på Steam Deck.